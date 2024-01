La sceneggiatrice di Juno non ha dubbi: 'Cederei il mio Oscar per la vittoria di Barbie'

La sceneggiatrice di Juno, Diablo Cody, tesse le lodi di Barbie: Cody, che ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale nel 2008 per Juno, ha dichiarato che cederebbe il suo premio per un film con incassi da un miliardo di dollari, affermando che l'enorme successo ottenuto dal film è superiore a ogni premio.

"Dirò questo. Ovviamente penso che Greta meritava una candidatura, così come Margot. Ma hanno fatto un miliardo di dollari con quel film, okay? Cederei il mio Oscar per un film da un miliardo di dollari, se potessi cambiare le cose! Mi scuso se è irrispettoso per l'Academy" ha dichiarato Cody. "È un progetto duro. Aver lavorato su un progetto di Barbie mi ha fatto rispettare di più tutto questo, si tratta di un patrimonio impegnativo da prendere e trasformare in qualcosa di reale. E loro lo hanno fatto" ha aggiunto la sceneggiatrice di Jennifer's Body e Tully.

L'ultimo lavoro di Cody è Lisa Frankenstein, film liberamente ispirato al Frankenstein di Mary Shelley e diretto dalla esordiente Zelda Williams. In questo periodo le opere ispirate al mostro della leggendaria scrittrice gotica stanno dominando il panorama cinematografico: dal Frankestein femminista di Povere creature! al futuro progetto di Maggie Gyllenhaal, The Bride, a sua volta remake de La moglie di Frankenstein, film del 1931. Le parole di Cody su Barbie e gli Oscar si inseriscono nel contesto della polemica intorno alle candidature mancate di Greta Gerwig e Margot Robbie, che non hanno ricevuto nessuna nomination nelle categorie Miglior regia e Miglior attrice protagonista: tuttavia Barbie ha ricevuto in totale 8 candidature, tra cui quella di Miglior film. Molte personalità illustri si sono espresse su quest'esclusione: tra queste anche Hillary Clinton, che ha appoggiato Gerwig e Robbie.