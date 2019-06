La sceneggiatrice di Frozen 2 si occuperà del film di Minecraft!

Lo staff che si occuperà di realizzare il primo film su Minecraft sta cominciando pian piano a prendere forma, e l'intenzione sembra sempre più quella di affidarsi a professionisti che, sulla carta, possano garantire un ottimo risultato.

Alla regia infatti era già stato annunciato Peter Sollett, regista alla sua prima esperienza con un film ad alto budget ma che già precedentemente si era guadagnato i favori del pubblico e della critica con lavori indipendenti ma ambiziosi come Raising Victor Vargas (2002), Nick & Norah's Infinite Playlist (2008) e Freeheld(2015).

L'ultima new entry della squadra ha invece già avuto a che fare con le grosse produzioni, ed anche con un certo successo: si tratta di Allison Schroeder, sceneggiatrice che abbiamo già visto all'opera con l'apprezzatissimo Il Diritto di Contare (2016) e di cui ritroveremo la mano anche nell'attesissimo Frozen 2, seguito di uno dei più grandi successi Disney degli ultimi anni programmato per il novembre di quest'anno.

Il film su Minecraft dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022, e stando a quanto trapelato dovrebbe narrare le avventure di una ragazza in giro per Overworld alla ricerca di un modo per sconfiggere Ender Dragon, che sta mettendo a ferro e fuoco l'universo del gioco. La curiosità c'è, ma bisognerà pazientare un altro po'.