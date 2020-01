La sceneggiatrice di Flash sul contributo del regista Andy Muschietti al film

Il film dedicato al Barry Allen a.k.a. Flash di Ezra Miller è in fase di sviluppo da un po', per usare un eufemismo, e la sua gestazione non è certo stata delle più semplici. La sceneggiatrice della pellicola, Christina Hodson, è però convinta che Andy Muschietti sia il regista giusto. Vediamo perché.

Già dietro le gesta di Harley Quinn e delle Birds of Prey, e autrice anche dello script del sorprendente BumbleBee, la Hodson non ha che lodi nei confronti di Muschietti, confermato alla guida di Flash dopo l'abbandono di numerosi altri registi la cui visione creativa sembrava non coincidere più con quella degli Studios.



"Credo che Andy sia fantastico. Quello che ho amato di IT, il primo in particolare, è che ha saputo dosare l'elemento horror, quello di genere, e quello umano. È riuscito a dare a quei personaggi una vera e tangibile profondità emotiva. Ed è qualcosa che mi piacerebbe davvero vedere in The Flash".



Anche Muschietti, d'altronde, aveva rivelato di essere interessato maggiormente all'aspetto umano e alle relazioni tra i personaggi, che secondo lui sono necessari e fondamentali più di ogni altro elemento all'aspetto drammatico.



Nel frattempo, Warner Bros. ha finalmente comunicato una data d'uscita per il film, che dovrebbe arrivare nell'estate del 2022, mentre i fan del personaggio saranno stati felici del suo esilsarante cameo nel megacrossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, voluto proprio dai vertici degli Studios..