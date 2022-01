Gli sceneggiatori di Spider-Man sul possibile ritorno di Iron Man: 'Non se ne parla'

Nel corso del podcast condotto da Jeff Goldsmith, The Q&A with Jeff Goldsmith, sono intervenuti come ospiti speciali gli sceneggiatori dell'ultima trilogia di film su Spider-Man, Chris McKenna e Erik Sommers, i quali - oltre a discutere del loro lavoro sullo Spider-Man di Tom Holland - sono stati interpellati anche sul ritorno di Tony Stark.

Sebbene le discussioni sul web circa un eventuale ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark non si siano mai placate del tutto, gli sceneggiatori di Spider-Man hanno ribadito che l'argomento non è mai stato preso in considerazione dai Marvel Studios e alla domanda se la produzione di Spider-Man: No Way Home abbia pensato per un momento di riportare indietro anche Tony Stark, la risposta è stata negativa: "In tutta sincerità credo che sia fuori discussione alla Marvel, almeno stando alla nostra esperienza. Non apprezzano l’idea di evocarlo continuamente. Insomma, ovviamente Tony ha lasciato un vuoto enorme dopo Endgame – una cosa che abbiamo esplorato in Far From Home – ma credo che tutti sappiano che non possiamo sempre parlare di Tony".

Insomma, non si è mai parlato di un ritorno di Tony Stark anche perché il personaggio chiave di No Way Home era ovviamente un altro: "Non credo che avere Tony avrebbe fatto la differenza, perché ci siamo resi conto che la guida, lo slancio morale di questa storia è rappresentato da zia May, e in questo film [Peter] viene messo per la prima volta alla prova: riuscirà a tenere fede al codice di morale che lei gli ha tramandato? Questa è la storia di Peter Parker".

Nel frattempo, No Way Home continua a incassare bene al box-office statunitense e presto potrebbe superare Avatar nella classifica degli incassi USA e portarsi così al terzo posto dei film col più alto incasso nelle sale americane.