Gli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home sul mancato cameo di Sam Wilson

Mentre Spider-Man: Far From Home inizia la sua corsa al botteghino, gli sceneggiatori del film, Erik Sommers e Chris McKenna, hanno parlato del mancato cameo di Sam Wilson nel nuovo film.

Come ormai saprete sicuramente, durante lo sviluppo della pellicola di Jon Watts, si era parlato della possibilità di includere un cameo di Sam Wilson (Anthony Mackie) non nei panni di Falcon bensì in quelli del nuovo Captain America in seguito agli eventi di Avengers: Endgame. Il cameo è stato messo da parte, ed ora gli sceneggiatori del film hanno svelato il perché nel corso di una nuova intervista.

"Non lo abbiamo incluso nella sceneggiatura ma abbiamo discusso sicuramente della possibilità" confermano i due "Ci abbiamo pensato mentre stavamo scrivendo il terzo atto. E' sempre divertente includere i personaggi del Marvel Cinematic Universe nella tua opera. Nick Fury e Happy Hogan sono personaggi divertentissimi da utilizzare... e credo abbiamo pensato per un giorno o meno alla possibilità di includere Sam Wilson. Volevamo davvero aggiungerlo al terzo atto. L'idea era quella di avere Peter fare squadra con un nuovo team e uscirne tipo da leader e, in un certo senso, alzare l'asticella e diventare quell'eroe che è destinato ad essere. Quindi ne abbiamo discusso, ma niente di più".

Il film uscirà il prossimo mercoledì 10 luglio.