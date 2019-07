Gli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home hanno un debole per Macchia e Kraven!

Nei giorni scorsi il regista Jon Watts ha stuzzicato la curiosità dei fan quando ha parlato della possibilità di vedere Kraven come villain del prossimo capitolo di Spider-Man. Naturalmente al momento resta solo una suggestione, ma a quanto pare l'idea piacerebbe anche agli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, infatti, Chris McKenna ed Erik Sommers hanno parlato dei potenziali villain che potrebbero affrontare l'arrampicamuri nei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe:

"Questa è tosta," ha detto Mckenna. "E' tosta perché dobbiamo rendere conto al MCU e a Sony, e qualcuno potrebbe dire 'Non puoi usare quello' oppure 'Ah niente, questo villain è della Fox'. Ma ora le cose sono cambiate da quando la Disney ha preso la Fox."

"Ho sempre avuto un debole per Kraven il Cacciatore" ha poi aggiunto Sommers in linea con le recenti dichiarazioni del regista.

I due ovviamente hanno approfondito le loro conoscenze sul mondo dell'Uomo Ragno e, stando a McKenna, in futuro potremmo vedere l'esordio di un villain inedito sul grande schermo: "Abbiamo letto molti fumetti di Spider-Man ed erano molto divertenti. Ci sono delle storie fantastiche. Macchia sembra un villain veramente forte."

Per chi non lo sapesse, Macchia (in originale The Spot) è un personaggio apparso per la prima volta nel numero #97 di Spectacular Spider-Man con lo pseudonimo del Dr. Jonathan Ohnn: il villain è in grado di creare dei portali per rendere molto complicata la vita del suo avversario (come potete vedere nell'immagine di copertina).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Macchia nel MCU? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, in arrivo nelle sale italiane domani 10 luglio.