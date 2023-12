Gli sceneggiatori di Saw X non torneranno per Saw 11: 'Lo guarderemo da fan'

Saw X è un capolavoro degno e un mix di nostalgia e violenza manipolatoria, ma gli sceneggiatori della pellicola hanno dichiarato di non tornare per il sequel Saw XI, che debutterà in sala il 26 settembre 2024.

"Pete [Goldfinger] e io chiudiamo con questo film" ha dichiarato Josh Stolberg in un post pubblicato su Twitter/X. "Sarò entusiasta di guardare [il sequel] in quanto fan del franchise. Sì, gli spettatori non avranno nulla da ridire sulla troupe".

Ha inoltre aggiunto: "Ringrazio tutti coloro che hanno speso parole gentili su Saw X e per il vostro disappunto alla consapevolezza che non dirigerò XI. Per sentirti meglio, ricordatevi cosa avete detto quando è uscito Jigsaw! AHAHAHAH". Si riferisce ironicamente a Saw Legacy, ottavo capitolo della saga che ha ricevuto pessime recensioni della critica – basti pensare al 34% su Rotten Tomatoes, o al punteggio di 39 su 100 per Metacritic. L'incasso totale è stato di 102 milioni di dollari in tutto il mondo.

Diretto da Kevin Greutert (ricordato anche per The Strangers, The Collection e Oscure presenze/Jessabelle), Saw X è ambientato tra gli eventi del primo e del secondo film, e vede John Kramer malato di cancro, con pochi mesi di vita che gli rimangono. Nel cast, oltre a Tobin Bell nei panni del protagonista, ricordiamo anche Shawnee Smith, Steven Brand, Michael Beach e Synnøve Macody Lund. Stavolta le recensioni sono state più lusinghiere, al punto da spingere i produttori a proseguire in un nuovo, attesissimo sequel.

Per approfondire l'undicesimo capitolo, ecco quale potrebbe essere il possibile futuro dell'universo narrativo dopo Saw X.