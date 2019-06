Gli sceneggiatori di Iron Man parlano del suo destino in Avengers: Endgame

Più di dieci anni fa Art Marcum e Matt Holloway hanno scritto la sceneggiatura per Iron Man di Jon Favreau, il film che ha lanciato il MCU e portato a nuovi traguardi la carriera di Robert Downey Jr. Oggi, dopo Avengers: Endgame, i due dicono la loro sul destino di Tony Stark.

Come ormai sappiamo, Iron Man perde la vita in Avengers: Endgame esercitando il potere delle sei Pietre dell’Infinito per sconfiggere la minaccia rappresentata da Thanos. Un eroico sacrificio, una fine tragica e straziante per l’eroe che aveva inaugurato il Marvel Cinematic Universe, ma per i due sceneggiatori non c’era un modo migliore per concludere l’epopea di Tony Stark.

In occasione del loro ultimo progetto, Men in Black: International, Marcum e Holloway hanno parlato con IGN e il discorso è inevitabilmente caduto anche su Endgame. “È triste, ma doveva essere così” ha detto Marcum parlando del destino che i fratelli Russo e gli sceneggiatori di Avengers: Endgame (Christopher Markus e Stephen McFeely) hanno riservato a Tony Stark.

“Quello che è davvero sorprendente” ha continuato, “è che dieci anni fa non avevamo la minima idea di tutto quello che sarebbe successo: lavorando al primo film con Jon Favreau e Kevin Feige pensavamo solo: Speriamo che funzioni. Mai avremmo immaginato tutti i sequel e le decine di film che ci sarebbero stati.”

Per Holloway, “Endgame è un film corale, ma al centro del racconto c’era tutto l’arco del percorso di Tony Stark. ogni decisione creativa relativa alla sua storia era per onorare il suo passato e impostare il suo futuro. Quindi, anche se è un finale tragico, aggravato dal fatto di aver lasciato Pepper vedova e Morgan senza padre, c'è una giustizia poetica nel modo in cui esce di scena.”

