Gli sceneggiatori di Infinity War sul come ci si sente ad essere 'polverizzati'

Dopo aver svelato che in Avengers: Infinity War c'era una 'side mission' tagliata con Dr. Strange, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno spiegato come ci si sente ad essere "polverizzati" dallo schiocco di Thanos.

Dopo che Thanos, il vero protagonista di Infinity War, ha recuperato tutte le sei Gemme dell'Infinito ed ha schioccato le sue dita, secondo gli autori del film e del successivo Avengers: Endgame, essere "polverizzati" via dall'esistenza è un momento di lenta costruzione prima della 'fine'.

"Credo che essere polverizzati dallo schiocco sia un po' come quando stai per vomitare e senti che sta salendo su" spiegano i due autori "Poi vomiti e, successivamente, inizi a vedere che ti polverizzi, guardando magari il tuo dito che inizia a sparire... e poi dopo si stacca il tuo sistema nervoso".

In Avengers: Infinity War, dopo una lunga ricerca, il Titano Pazzo recupera tutte le sei gemme dell'Infinito e dimezza metà della popolazione dell'intero universo. Parlando degli eroi del Marvel Cinematic Universe, in Infinity War, vengono polverizzati personaggi come Pantera Nera, Soldato d'Inverno, Falcon, Scarlet Witch, Shuri, Star-Lord, Groot, Mantis, Drax il Distruttore, Il Dr. Strange e Spider-Man.

Avengers: Endgame è uscito nei cinema ad aprile 2019 e debutterà in home video per settembre.