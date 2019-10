Anche gli sceneggiatori di Endgame su Scorsese: 'Ognuno ha diritto alla sua opinione'

Le dichiarazioni di Martin Scorsese sui cinecomic e in particolare sul modello produttivo dei Marvel Studios hanno di sicuro alzato un polverone sull'intero fenomeno commerciale che rappresentano. Gli ultimi a rispondere sono stati gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, da poco diventato il film con il più alto incasso della storia del cinema.

Presenti sul red carpet della cerimonia per la consegna degli Oscar alla carriera, Christopher Markus e Stephen McFeely hanno potuto commentare le parole del regista newyorkese ai microfoni di Variety: "Ognuno ha diritto alla sua opinione. Chiaramente questo film, Endgame, ha potuto raggiungere un vastissimo numero di persone e ne ha soddisfatto un numero altrettanto grande, devo dire in un modo in cui un film non lo faceva da molto tempo a questa parte. Se questo non è cinema, non sono sicuro di cosa lo sia. Si tratta di un'esperienza collettiva ed emotiva realizzatasi in tutto il mondo", ha dichiarato Markus.

McFeely ha poi aggiunto dando man forte al collega: "Hollywood dà modo a tutte le varietà di persone di essere incluse. Tutti i tipi di film per tutti i tipi di persone. Questo film mi sembra fosse adatto a un sacco di persone diverse".

Sul web di recente è tornata virale una vecchia intervista di Steven Spielberg in cui lodava proprio i cinecomic, mentre su queste pagine potete recuperare le dichiarazioni di personalità come Francis Ford Coppola e Ken Loach che si sono detti d'accordo con il regista di Quei Bravi Ragazzi, e altri come Mike Flanagan, Damon Lindelof e il CEO di Disney in persona, Bob Iger, che hanno invece espresso un'opinione contraria a quella di Scorsese, che nel frattempo ha rilasciato altre dichiarazioni in cui definisce i cinecomic non più come "non cinema" ma come una forma di cinema completamente diversa e nuova.

Intanto, il nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, sarà nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre prossimi prima del suo arrivo sulla piattaforma digitale Netflix il 27 novembre successivo. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione, dalla Festa del Cinema di Roma.