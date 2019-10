Gli sceneggiatori di Deadpool sono incerti sul futuro del personaggio in casa Disney

Uscirà a breve il loro ultimo film da sceneggiatori, Zombieland: Doppio Colpo di Ruben Fleischer, ma in attesa dell'inizio del tour promozionale i geniali e pungenti Paul Wernick e Rhett Reese hanno avuto modo di soffermarsi in una recente intervista sul futuro di Deadpool in casa Disney, a loro dire "davvero incerto".

Parlando del Mercenario Chiacchierone ai microfoni di iO9, il due ha spiegato: "Il nostro piano e la nostra speranza è ovviamente che i Marvel Studios ci permettano di continuare a sviluppare Deadpool nell'impianto Rated-R in cui vive e anche, nel tempo, di cominciare a giocare con questo grande sandbox che è il Marvel Cinematic Universe".



Hanno poi continuato: "L'Universo Marvel è ricchissimo di eroi e splendidi villain, quindi la speranza è che Deadpool possa interagire con tutti questi personaggi in modo ironico e divertente, alla sua maniera. Bisogna solo capire come e quando. Inoltre Ryan Reynolds è al momento molto occupato e la fusione ha posticipato ogni progetto Fox, quindi non sappiamo davvero cosa accadrà. Alla Marvel stanno cercando di capire il prossimo futuro del MCU. Pensate solo di vederci anche Deadpool, gli X-Men e altra roba e viene fuori un quadro semplicemente pazzesco".



Cosa ne pensate? Temete che la Disney possa rovinare Deadpool?