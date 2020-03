Gli sceneggiatori de Gli Eterni scriveranno l'adattamento di Prodigy per Netflix

È in queste ultime ore che Discussing Film riporta in esclusiva la notizia che Matthew e Ryan Firpo, sceneggiatori del prossimo Gli Eterni di casa Marvel Studios, sono stati scelti da Netflix per sceneggiare l'adattamento cinematografico di Prodigy, fumetto scritto da Mark Millar e appartenente al suo Millar World.

I due sceneggiatori sono tra i più richiesti del momento e curiosamente emergenti, tanto che oltre a Gli Eterni di Chloe Zhao stanno anche scrivendo la sceneggiatura del prossimo film di Justin Kurtzel (Macbeth, Assassin's Creed), intitolato Ruin e che vedrà protagonista Margot Robbie.



Il fumetto di Prodigy è uscito nel 2018 ed è stato creato dunque da Millar dopo l'acquisizione della sua etichetta da parte di Netflix, il che significa con la chiara idea di trasporlo quanto prima. L'autore ha parlato del protagonista della storia, Edison Crane, come "del personaggio migliore da lui scritto, con il desiderio di superare qualsiasi cosa avesse mai fatto".



Prodigy segue appunto Crane, l'uomo più intelligente del mondo che non si accontenta però di gestire l'attività più di successo del mondo. La sua mente geniale ha bisogno di sfide costanti ed è per questo che è diventato il punto di riferimento dei governi di tutto il globo, specie quando c'è una difficile situazione da gestire. Scienziato Premio Nobel, geniale compositore, atleta olimpionico ed esperto dell'occulto: Edison Crane è un vero prodigio.



Prima di Prodigy, dal Millar World arriverà la serie di Jupiter Legacy, che ha già concluso la produzione.