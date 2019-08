Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame spiegano la questione dei due Captain America

I peculiari viaggi nel tempo visti in Avengers: Endgame hanno creato diversi dubbi tra i fan, che diversamente dal solito si sono ritrovati a dover affrontare delle regole più legate alla realtà ma non per questo meno complesse.

Nei mesi scorsi, una volta uscito il film nelle sale, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno affermato che nella timeline principale del MCU sono sempre esistite le due versioni di Captain America, quello mostrato per tutti i film della saga e la sua versione anziana apparsa sul finale del film per consegnare lo scudo a Sam.

In una recente intervista con Backstory Magazine, McFeely ha voluto fare chiarezza sulla questione: "Ecco come si spiega. Noi crediamo che ci sono sempre stati due Cap dal 1945 a oggi, e semplicemente non lo sapevamo. Questo è il loop, giusto? Non è una regola alla Ritorno al Futuro, è una regola della realtà. Non si tratta di calpestare una farfalla e trasformare così il mondo in un casinò di Biff. Non puoi alterare il futuro andando nel passato."

"E' saltato nel 1948 e ha deciso di restare" ha continuato lo sceneggiatore. "Perciò la sua versione più giovane è da qualche parte nel ghiaccio ed è solo dal 2011 che in giro ci sono due Steve - al punto che se guardi da vicino al funerale di Peggy troverai un signore anziano di nome Roger Stevens."

McFeely ha poi chiarito che in realtà non è possibile vedere lo Steve Rogers anziano in Captain America: Civil War, aggiungendo che la scena finale di Avengers: Endgame, quella in cui Steve e Peggy ballano finalmente insieme, ha avuto luogo "un po' di tempo dopo la seconda stagione di Agent Carter."

I due sceneggiatori comunque in passato hanno spiegato che non c'è una spiegazione precisa per il viaggio nel tempo di Cap, tanto che questa teoria è stata smentita pubblicamente dagli stessi fratelli Russo. Chissà che la Fase 4 del MCU non riservi però qualche novità sulla questione.