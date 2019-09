Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame spiegano il piccolo ruolo di Cap Marvel nel film

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno godendo nuovamente il memorabile Avengers: Endgame in home-video, in occasione dell'uscita del film negli store fisici e online gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno avuto modo di tornare a parlare del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga.

Tra i vari punti affrontati nella discussione, uno è stato relativo al piccolo ruolo ricoperto da Captain Marvel (Brie Larson) in Endgame, che è stato poi uno degli elementi più criticati del film. Gli sceneggiatori hanno però voluto far luce sul perché di questa scelta, del dare poco spazio a quella che è definita come una delle più potenti supereroine dell'intero Universo, a quanto pare motivo centrale del suo drastico ritaglio nel cinecomic. Spiegano Markus e McFeely:



"Beh, c'è sempre stata nella sceneggiatura ma non potevamo utilizzarla più di tanto. Hanno scelto Brie Larson e a un certo punto era lì. È difficile trovare un giusto equilibrio quando hai un personaggio tanto potente da portare sul grande schermo, e non vuoi che sembri tutto... beh, avere questa persona capace di sistemare la situazione che non era possibile sistemare nei precedenti film. Quindi abbiamo dovuto trovare il giusto equilibrio tra il non farlo sembrare un semplice cameo a il non averla troppo su schermo a risolvere ogni problema".



McFeely ha infine aggiunto: "Dato che Endgame si concentrava sul dire addio ai sei vendicatori originali, non ci sembrava narrativamente giusto ed efficace metterli in disparte con Captain Marvel al centro della scena a risolvere tutte le situazioni più difficili. Non ci sembrava per niente una buona scelta".



Cosa ne pensate? Intanto Avengers: Endgame continua a incassare al boxoffice a quattro mesi dall'uscita nelle sale.