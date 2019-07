Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame su quella scena tagliata con Captain America

In attesa di rivederlo in home video a settembre, continuiamo a parlare di Avengers: Endgame, capitolo che chiude, insieme a Spider-Man: Far From Home, la Infinity Saga e la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

Sebbene il film arrivato nei cinema lo scorso aprile sia, più o meno, quello immaginato dai fratelli Joe & Anthony Russo, in fase di concept, molte idee partorite da loro e dagli sceneggiatori, Christopher Markus & Stephen McFeely, sono andate 'perse' o, semplicemente, tagliate perché inadeguate per la pellicola. Tra queste una che mostrava Thanos staccare la testa di Captain America.

Intervistati a riguardo, i due sceneggiatori hanno approfondito la questione: "Quando Thanos ritorna, tramite quel portale che Nebula ha creato per lui, dovevamo decidere quale fosse il campo di battaglia per il combattimento finale. E una delle idee dell'epoca era che avrebbe aperto uno squarcio nel tempo, andando sulla Terra del 2014, creando scompiglio qua e là. E vedevamo i nostri eroi vedere questa figura camminare verso di loro, forse dalla luce o qualcosa del genere, ed era Thanos e lanciava qualcosa ai loro piedi. Quella cosa rotolava fino ai piedi di Steve... ed era la sua testa mozzata!".

"Aveva ancora la maschera!" continuano i due registi, intervistati insieme a Markus & McFeely "Ma non siamo stati noi a tagliarla... era una delle nostre preferite. Forse troppo complicata da realizzare. Noi quattro ci siamo seduti ad un tavolo chiedendoci come far funzionare una scena con la testa mozzata di Captain America e dove procedere dopo partendo da questo evento. Non è stato facile".