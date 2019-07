Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno scartato una scena reunion tra Thor e Jane

Rivedremo insieme il Dio del Tuono di Chris Hemsworth e la Jane Foster di Natalie Portman nel prossimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, attesissimo progetto della Fase 4 del MCU dove Jane diventerà anche la Potente Thor, ma a quanto pare questa reunion sarebbe dovuta avvenire anche in Avengers: Endgame.

In un recente intervista al San Diego Comic-Con 2019, infatti, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato di aver scartato la scena dell'incontro dopo molti anni tra Thor e Jane per motivi di fedeltà all'animo del personaggio, di tempo e infine proprio narrativi. I due hanno così giustificato questa scelta:



"Una volta che abbiamo capito quale fosse la direzione da prendere con Thor, quel farlo a pezzi nell'anima, avevamo bisogno dell'unica persona in grado di rimetterlo insieme. Abbiamo quindi scritto questa scena tra lui e Jane ma ci siamo resi conto che, in quel momento, lei non era la persona in grado di aiutarlo. Nemmeno Odino era il più adatto. L'unica in grado di rimettere in sesto Thor era la madre, Freja. Davvero, era l'unica capace di portare a casa questo compito. Inoltre non sapevamo il modo in cui l'Aether si trasformasse da liquido a solido, così - anche per una questione di dignità di Jane - abbiamo scelto non mostrare direttamente il risucchio della Gemma dal corpo di lei, lasciandolo off-screen e quindi senza nessun tipo di contatto con Rocket o Thor".



Vi ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 4 settembre.