Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame rivelano le scene più revisionate del film

Per essere certi di scrivere un film epico e funzionale, divenuto per giunta il più grande incasso cinematografico di tutti i tempi, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely si sono assicurati si limare e migliorare il più possibile le sequenze più critiche di Avengers: Endgame, specie una in particolare.

Parlando infatti ai microfoni di Backstory Magazine, sia Markus che McFeely hanno rivelato si aver revisionato e sistema più e più volte tutta la parte del Time Heist in Endgame, che era poi quella più complessa in quanto si prefiggeva l'obiettivo di mettere in scena una sorta di retcon del MCU e introdurre le legge dei viaggi nel tempo all'interno dell'Universo Cinematografico. La difficoltà risiedeva soprattutto nel trovare i posti giusti dove andare e riprendere le Gemme dell'Infinito.



Spiegano gli sceneggiatori: "Solitamente le scene più complesse da gestire su carta sono quelle più asciutte, perché c'è bisogno di far capire al pubblico cosa stiamo facendo. Tendiamo proprio a chiamarle le scene 'fammi capire bene', perché nelle bozze primarie di sceneggiatura qualcuno inizia sempre chiedendo 'aspettate, fatemi capire bene...'".



Continuano: "L'intera sequenza dove bisogna spiegare per bene le leggi del viaggio nel tempo, dove si trovano le Gemme dell'Infinito cercando anche di ricordare al pubblico in quali film si trovassero in modo da fargli capire cosa stessero facendo e dove lo andassero a fare, è stata una parte scritta, riscritta, revisionata e modificata davvero un sacco. Quando abbiamo cominciato a pensarci ci siamo subito chiesti se fosse una sorta di sceneggiatura auto-compiaciuta, una pacca sulla spalla a noi e al MCU, perché la nostra paura era avere tutti questi personaggi immaginari continuare a citare e a fare battute su altri film che abbiamo scritto e dove erano presenti. La domanda era, molto onestamente, se tutto ciò divertisse e piacesse solo a noi".



Poi concludono: "Nel corso di tre anni abbiamo comunque riscritto praticamente ogni scena del film. La scena con l'Antico e Hulk sul tetto di New York è stata una di quelle che ha avuto più iterazioni".



Avengers: Endgame è atteso in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.