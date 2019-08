Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame non hanno dubbi su chi sia il marito di Peggy

Non sappiamo se rivedremo mai Hayley Atwell nei panni dell'Agente Peggy Carter all'interno del Marvel Cinematic Universe, visto che lei stessa si è definita soddisfatta del suo intero arco narrativo.

Hayley Atwell, tempo fa, aveva dichiarato di non essere contraria ad un film stand-alone su Peggy o ad un revival di Agent Carter, la serie tv della Marvel, ma ora che è uscito Avengers: Endgame, l'attrice sembra essere 'sicura' che il suo arco narrativo sia al completo.

Chiaramente i dubbi sull'identità del marito della Carter, lanciati sin dai tempi del serial televisivo, sono rimasti ma per gli sceneggiatori di quest'ultima fatica dei Marvel Studios, Christopher Markus & Stephen McFeely non ci sono dubbi: suo marito è sempre stato Captain America! Infatti, in Endgame, sul finale, Steve Rogers torna indietro nel tempo e resta nel passato con Peggy per vivere la sua vita, creando una sorta di linea temporale alternativa in quella corrente dove ci sono sempre stati due Captain America.

"Ovviamente dipende dalle storie che vorrà raccontare la Marvel" spiegano i due "Non so se la Marvel vorrà raccontare altre storie con Captain America o se Chris Evans accetterà mai. Vogliono raccontare una storia su questa timeline alternativa? Noi siamo dell'idea che Steve Rogers sia sempre stato parte di questo stranissimo time-loop dove è sempre stato lì. Il marito che, di proposito, non vedete al capezzale di Peggy è lo Steve di Chris Evans. Abbiamo sempre pensato che fosse suo marito. I film che avete visto seguono tutti questa linea temporale in cui lui è già tornato indietro.".

"Ma dobbiamo essere onesti" chiariscono "Non tutti sono d'accordo con noi. Nemmeno alla Marvel, credo, sono d'accordo con noi".