Lo sceneggiatore di The Raid spiega il cambiamento dal remake all'idea-Zeno

Come sappiamo, il regista Joe Carnahan era stato chiamato a dirigere un remake di The Raid, film indonesiano di arti marziali del 2011. In corso d'opera il progetto è stato rimaneggiato più volte, fino a diventare un film completamente originale, che sarà intitolato Zeno, come il protagonista interpretato da Frank Grillo.

Lo sceneggiatore Adam G. Simon ha raccontato, come Carnahan e Grillo tempo fa, le motivazioni che hanno portato al cambiamento. "Non è necessario replicare una cosa che è stata già fatta eccezionalmente bene". Così Joe Caranahan e Frank Grillo si sono guardati negli occhi e hanno stabilito che "non sarebbe stato un remake, ma una reimmaginazione."

Il processo creativo che ha portato a Zeno ha coinvolto naturalmente anche lo sceneggiatore. "Quando ho iniziato a scrivere e a inviare pagine a Joe, si è trasformato in qualcosa di nuovo" ha continuato Simon. "È un animale che ha una vita propria. Attraverso quel processo, è emersa una storia. Una storia su due fratelli e un esame del perché possiamo combattere così brutalmente con le persone a cui teniamo di più. Ha continuato a evolversi in questo modo dalla prima bozza alla bozza attuale che abbiamo ora. Zeno è paragonabile a The Raid come Die Hard a di Dredd."

Simon ha poi fornito nuovi dettagli sul film, che secondo lui andrà oltre la violenza esplicita dell'originale e sarà una critica alla fissazione della società con il combattimento. "Zeno è un ragazzo che, per molti versi, è sul punto di mollare tutto. Ma inaspettatamente, è costretto a tornare indietro. Zeno non è in condizione di combattere ma deve farlo. Deve scavare in profondità per riscoprire la sua volontà di combattere."

La data di uscita di Zeno al momento non è ancora stata stabilita.