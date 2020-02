Lo sceneggiatore T.S. Nowlin co-scriverà Bright 2 per Netflix

Come riporta in esclusiva in queste ultime ore Discussing Film, lo sceneggiatore (The Maze Runner Saga, Pacific Rim: La Rivolta) è stato ingaggiato da Netflix per co-scrivere insieme ad Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia) l'annunciato e atteso Bright 2 diretto ancora una volta da David Ayer.

L'ingaggio è probabilmente consequenziale all'inizio della produzione dall'esordio alla regia di Spiliotopoulos con il suo Shrine, film che vede protagonista Jeffrey Dean Morgan. Prima di approdare a Bright 2, Nowling si era impegnato nell'ultimo anno e mezzo alla stesura della sceneggiatura del Mouse Guard di Wes Ball, che è purtroppo uno dei progetti cancellati dalla Disney dopo la fusione con la Fox.



Bright 2 dovrebbe entrare in produzione la prossima estate, ma questo dipende anche e soprattutto dai programmi di Ayer, che ha in cantiere ad esempio l'annunciato remake di Quella sporca dozzina per la Warner Bros, al momento in fase avanzata di sviluppo. Detto questo, non dovrebbe essere un problema per il regista, dato che il programma non ha subito al momento variazioni.



Bright 2 vedrà il ritorno di Will Smith e Joel Edgerton nei rispettivi panni dei poliziotti Daryl Ward e Nick Jakoby. Non si hanno attualmente informazioni sull'eventuale cast di contorno.