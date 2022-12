Solo, lo sceneggiatore Star Wars ammette: 'QUEL problema mi perseguita, serve il sequel'

Nonostante i 392 milioni d'incasso - a fronte però di 275 di budget - non si può dire che Solo fu un successo. Anzi, affossò la strategia delle Star Wars Story, che si tramutarono in spinoff per piccolo schermo. Vari i problemi che ancora perseguitano lo sceneggiatore. Secondo lui, un sequel è d'obbligo.

Certo, non si può dire che la trilogia sequel di film sia stata all’altezza delle aspettative, almeno a sentire i fan più che a guardare al botteghino. Eppure uno di quelli che vi partecipò, Rian Johnson, si gira i pollici nell’attesa di una nuova trilogia Star Wars di cui si sta vociferando, forse addirittura per Disney+ anche se lui sogna ancora il grande schermo. Questa sembra essere la strada da battere, ma c’è chi ancora non si perdona per certi errori del passato. E spera ora di sfruttare la nuova visibilità per farsi affidare un altro progetto.

Si tratta di Jon Kasdan, che di recente è tornato a lavorare per conto di LucasFilm sulla serie sequel di Willow, per la quale (credeteci o no) dobbiamo ringraziare The Mandalorian. Kasdan è una vecchia guardia di LucasFilm, avendo lavorato allo script di Solo in collaborazione con suo padre Lawrence Kasdan, nientemeno che lo sceneggiatore originale de Il ritorno dello Jedi. Il più giovane dei due ammette ora che, dei tanti problemi e complessità narrative di Solo, una in particolare lo perseguita.

Ha raccontato a The Hollywood Reporter: “Vi dirò il problema più grande che mi ha sempre perseguitato riguardo a Solo. Rivelerò subito l'incubo dello scrittore. Se Dryden Vos (Paul Bettany) è così preoccupato di essere smascherato nel colpo di Kessel, perché manda il suo aiuto più fidato, Qi'ra (Emilia Clarke), a fare da esca più visibile della squadra che ruberà il coaxium? A quel punto sapeva che avrebbe dovuto ucciderla in ogni caso, solo per mettere una distanza fra se stesso e quel colpo. Questo punto mi ha sempre fatto impazzire ed è un problema che non vedrei l’ora di riconciliare con un sequel”.

