Lo sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale non voleva Hugh Grant per il film

Se pensiamo a Quattro matrimoni e un funerale è impossibile non immaginare subito Hugh Grant con i suoi ciuffi ribelli, gli occhiali e l'umorismo british. Ma sapevate che lo sceneggiatore del film, Richard Curtis, non lo voleva assolutamente nel ruolo del protagonista?

A raccontare questo aneddoto è stato proprio Hugh Grant, che si era stupito quando gli era arrivata la sceneggiatura di Quattro matrimoni e un funerale dal suo agente, dato che, ridendo, ha detto che solitamente gli mandava script pessimi o addirittura per altri (gli aveva inviato quello di Jerry Maguire salvo poi dirgli che era per Tom Cruise).

All'audizione per la parte Hugh Grant era convinto stesse andando tutto bene, perché gli sembrava che il regista, Mike Newell, stesse apprezzando la sua performance. Però era evidentemente presente anche Richard Curtis, lo sceneggiatore appunto, che lo stava praticamente odiando (Hugh Grant ha anche svelato che lo stesso Curtis gliel'aveva confidato in seguito).

Questo perché, stando a Hugh Grant, lui aveva un concetto totalmente differente del personaggio di Charles, avendolo scritto praticamente a sua immagine, e pensandolo come una persona che solitamente non finisce con la ragazza giusta o quella di cui si è innamorato. Cosa che invece, visto il fascino di Hugh Grant, sembrava molto più facile se lui avesse ottenuto la parte.

Alla fine però Richard Curtis si è dovuto rassegnare e Hugh Grant ha ottenuto la parte, diventando iconico anche grazie al suo look: "Il mio taglio di capelli in quel film è diventato molto popolare" aveva detto l'attore "cioè, per qualcuno, io l'ho sempre odiato". Sapete invece quale film Hugh Grant cancellerebbe dal suo curriculum?

E voi la sapevate questa sul film? Ditecelo nei commenti, dopotutto Hugh Grant si era rifiutato di baciare Julia Roberts durante le riprese di Notting Hill.

Su GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti di oggi.