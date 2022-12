Solo, lo sceneggiatore su Qi'ra: 'Vorrei approfondire il rapporto tra lei e Han'

Solo: A Star Wars Story è stato senza dubbio un film sfortunato, ma è innegabile che presentasse alcuni punti di grande interesse: uno di questi è rappresentato dal personaggio di Emilia Clarke, quella Qi'ra di cui molti fan sarebbero effettivamente interessati a conoscere il destino, magari in un nuovo film.

Dopo aver già parlato di Qi'ra nei giorni scorsi, lo sceneggiatore Jonathan Kasdan è dunque tornato sull'argomento proprio in queste ore, ammettendo di avere il desiderio di poter lavorare nuovamente sul personaggio: "Qi'ra è cresciuta in un ambiente difficile, ha vissuto una vita che l'ha forzata a diventare una sopravvissuta ed è chiamata a fare scelte difficili che Han non potrebbe fare. Anche nei suoi ultimi istanti di vita, Han è sempre stato sopraffatto dalla sua umanità, mentre Qi'ra si trova sul fronte opposto" sono state le sue parole.

Kasdan ha poi proseguito: "Cioè che Emilia [Clarke] è stata capace di rendere meravigliosamente è il fatto che non sia malvagia o ipocrita. Lei è una sopravvissuta e cerca di giostrarsi in mezzo a tutte queste entità potentissime per riuscire ad arrivare alla fine del gioco. La cosa che mi piacerebbe fare è approfondire il rapporto tra loro due, perché c'è ancora tanta complessità da cercare nel rapporot tra Qi'ra e Han".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Qi'ra in un film di Star Wars? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Kasdan, intanto, ha parlato del principale motivo per cui vorrebbe un sequel di Solo.