Solo, lo sceneggiatore parla di un possibile sequel: 'Sono molto combattuto'

In occasione dell'uscita di Willow, lo sceneggiatore Jonathan Kasdan è tornato a parlare dello spin off di Star Wars incentrato sul giovane Han Solo che ha scritto insieme a suo padre. Ha svelato di quanto sia in conflitto con se stesso sul realizzare un sequel della pellicola.

"Sì, sai, sono stato molto in conflitto a riguardo negli ultimi due anni" ha dichiarato Kasdan. "A volte ci penso ma poi, dall'altra parte, sono così appassionato a tutti i fantastici prodotti di Star Wars in giro in questo momento" ha continuato. "Sono eccitato per il film che Damon Lindelof realizzerà e la nuova stagione di Andor, forse il miglior show di Star Wars della storia" ha raccontato.

Di recente Jonathan Kasdan ha parlato del futuro del personaggio di Emilia Clarke svelando inoltre quanto amerebbe vedere nell'universo di Guerre Stellari storie raccontate utilizzando la tecnica dello "speciale" introdotta dai Marvel Studios con Werewolf by Night. Questo amplierebbe moltissimo la possibilità di raccontare storie ed ambientarle nei posti più disparati della galassia. "Sai, penso che per esserci Solo 2, ci sarebbe bisogno di una buona ragione. Sarei nel gioco se si facesse" ha concluso, parlando di un possibile futuro di Solo.

Kasdan aveva già ammesso di sperare in un sequel di Solo: A Star Wars Story nonostante, effettivamente, non se ne sia mai parlato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!