Star Wars, lo sceneggiatore di Solo parla del futuro del personaggio di Emilia Clarke!

Solo: A Star Wars Story non è stato un particolare successo. A confermarlo furono i deludenti risultati al box office e una reazione abbastanza dimenticabile da parte dei fan. Lo sceneggiatore ha parlato della possibilità di rivedere Qi'ra interpretata da Emilia Clarke all'interno del franchise.

Nonostante si sia già parlato di un possibile seguito di Solo, il progetto non è mai andato in porto. La delusione di moltissimi fan ha portato la LucasFilm ad abbandonare l'idea ma sembra che lo sceneggiatore Jonathan Kasdan riservi ancora qualche speranza a riguardo. "Onestamente non lo so. Ho sempre paura di chiedere a Kathy perché può vedermi dentro. Nonostante tutta la mia resistenza, lei mi osserva, e può vedere il mio desiderio di raccontare più storie" ha risposto con sincerità.

Nel corso dell'intervista ha citato il lavoro fatto dai Marvel Studios nel sorprendente speciale di Halloween Werewolf by Night e lodandone l'originalità nella forma di narrazione. "Mi piacerebbe vedere la Lucasfilm adottare una versione di storia ridotta per raccontare alcune delle loro storie. Sembra certamente un posto dove potrebbero vivere storie future su quei personaggi" ha concluso lo sceneggiatore.

La pellicola spin-off incentrata sul personaggio di Han Solo ha segnato l'ingresso nel mondo di Star Wars di un regista del calibro di Ron Howard. Vi proponiamo, proprio per questo motivo, la nostra recensione di Solo: A Star Wars Story. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!