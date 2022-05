Lo sceneggiatore di Loki condivide delle novità sul film di Star Wars di Kevin Feige

Come sappiamo ormai da qualche anno, il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sta lavorando a un film di Star Wars. Adesso il suo collaboratore, lo sceneggiatore Michael Waldron ci dà qualche informazione sul progetto.

Waldron ha recentemente confermato a Deadline che sta attualmente lavorando al film. Per chi non ricordasse di chi si tratta, lo scrittore ha già lavorato alla prima stagione di Loki e a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e la sua presenza nel progetto dedicato alla galassia lontana lontana è stata confermata soltanto nel 2021.

"Ovviamente, sono un po' impegnato a scrivere questo piccolo film di Star Wars", ha scritto Waldron parlando del suo programma per i prossimi mesi. L'autore ha spiegato che al centro delle sue narrazioni pone sempre dei personaggi avvincenti, e questa volta non sarà diverso. Certo, bisogna considerare che non avendo particolari informazioni sul film di Feige, potrebbe trattarsi di qualunque personaggio del franchise, e soprattutto potremmo finire in qualunque periodo della saga.

Per farci un'idea più precisa di cosa vedremo sembra che bisognerà ancora attendere. Infatti Waldron non ha dato altre informazioni circa la sceneggiatura che sta scrivendo. Per ora, dunque, non possiamo che aspettare l'uscita del prossimo film live-action di Star Wars, Rogue Squadron, che arriverà a Dicembre 2023.