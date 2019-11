Lo sceneggiatore di IT parla del supercut e di uno spin-off su Pennywise

Gary Dauberman, co-sceneggiatore di IT e IT: Capitolo Due, nel corso di una recente intervista ha parlato della possibilità di uno spin-off su Pennywise e sul chiacchierato Supercut che unirà entrambi i film.

In piena campagna promozionale per l'edizione home-video di Annabelle 3, film che ha segnato il suo esordio alla regia, Dauberman ha spiegato che un'espansione del mondo di IT sul modello del The Conjuring Universe potrebbe diventare realtà.

"Penso che sia possibile", ha detto. "Tutto ciò che è nell'Universo di Stephen King mi interessa, ma c'è solo così tanta roba in quella storia che potremmo raccontare oltre i due film. Ci sono sicuramente elementi del romanzo su cui ci si potrebbe concentrare e che potremmo espandere in un film autonomo. La questione è: la gente vuole vederli questi film? Io penso che Pennywise sia stato su questo pianeta per molto, molto, molto tempo e che abbia causato un sacco di spargimenti di sangue e quindi molte storie da raccontare, e sono dell'idea che queste cose funzionerebbero in un film."

Per quanto riguarda il Supercut di It, un'edizione che unirebbe entrambi i film in un'unica opera, Dauberman ha dichiarato:

"So che Andy ha un'idea di un supercut, e mi piacerebbe vederla, ma nei due film abbiamo tagliato le scene per un motivo, quindi se ci fosse qualcosa che avremmo voluto vedere o che avremmo messo in uno dei due film, avremmo potuto trovare un modo per inserirla. Questo non vuol dire che le cose che abbiamo tagliato non siano grandiose, ma quelle che sono rimaste nel film ci sono perché rendevano l'opera migliore. Non riesco a pensare a qualcosa che vorrei rimanesse nascosto per sempre, qualcosa che spero che la gente non veda mai, perché penso che fra le scene escluse ci siano molte cose che i fan adorerebbero in un supercut."

