Lo sceneggiatore di IT - Capitolo 2 sulle scene gore e l'approvazione di Stephen King

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore di IT - Capitolo 2 Gary Dauberman ha parlato della "scena con il maggio numero di litri di sangue mai realizzata" citata da Jessica Chastain qualche mese fa.

"Penso che Andy si stia spingendo al limite; ha un grande rapporto con Jessica Chastain," ha spiegato Dauberman, che ha diretto l'imminente Annabelle Comes Home. "Però sì, quello è proprio da Andy. Conosco la scena di cui state parlando, ed è impossibile realizzarla senza una tonnellata di sangue. Conosco Andy, lui prende queste cose e le moltiplica, che è quello che vuoi dal tuo regista. E' davvero incredibile."

Dauberman ha poi espresso tutta la sua stima nei confronti di Stephen King, che a quanto pare ha approvato senza riserve la sceneggiatura: "Non so spiegarvi il sollievo che ho avuto quando approva il lavoro che hai fatto. E' la prima persona che voglio fare felice quando adatto queste cose. E' una soddisfazione incredibile. So che non riuscirò ad accontentare tutti, quindi spero almeno che vada bene a lui. E' davvero un sollievo, tutto il resto per me è qualcosa in più."

L'atteso sequel debutterà nelle sale italiane il prossimo 5 settembre. Nel frattempo vi rimandiamo al recente teaser trailer di IT - Capitolo 2.