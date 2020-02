Lo sceneggiatore di Indiana Jones 5 anticipa l'arrivo di James Mangold alla regia

Ieri, a sorpresa, Steven Spielberg ha lasciato la regia di Indiana Jones 5 nel desiderio di affidare la saga a una nuova generazione di filmmaker. James Mangold è già in trattative per raccogliere questa pesante eredità, e a quanto pare lo sceneggiatore Joe Kasdan sarebbe entusiasta di un suo coinvolgimento.

Kasdan, figlio del Lawrence Kasdan che ha scritto per la Lucasfilm gli indimenticabili L'Impero colpisce ancora e I predatori dell'arca perduta, ha infatti commentato la notizia parafrasando una celebre tagline di Indiana Jones e il tempio maledetto :"Se l'avventura ha un nome, dev'essere James Mangold."

Nonostante l'abbandono di Spielberg, che in ogni caso potrà contribuire al progetto in veste di produttore, le riprese di Indiana Jones 5 rimangono fissate ad aprile con Harrison Ford pronto a riprendere frusta e cappello per la nuova avventura del celebre archeologo.

A proposito di Kasdan, a cui è stata affidata lo script di Indiana Jones 5 in seguito all'uscita di David Koepp, si tratta della sua secondo esperienza come sceneggiatore dopo Solo: A Star Wars Story, film scritto a quattro mani con il padre.

Annunciato nel 2016 con un'uscita prevista inizialmente per il 2020, Indiana Jones è ora atteso nelle sale per il 10 luglio 2021. Per altre notizie, Ford ha recentemente parlato della possibilità che la pellicola possa raggiungere il successo di film Marvel.