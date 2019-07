Lo sceneggiatore di Far From Home spiega i riferimenti ad Iron Man

Non è certo una novità che nei film del Marvel Cinematic Universe vengano inseriti continui riferimenti ai capitoli precedenti: la continuità è uno dei punti di forza dell'universo Marvel, e Spider-Man: Far From Home prosegue su questa direzione.

Nel film con Tom Holland ci sono infatti parecchi riferimenti non solo ad Iron Man, ma anche a Captain America: Civil War. A spiegare il modo in cui è stata gestita la cosa è stato lo sceneggiatore Chris McKenna: "Penso che tutti alla Marvel abbiano imparato che quanto più puoi immergerti nel Marvel Cinematic Universe, quanto più puoi renderlo organico, riportarvi dei personaggi o alcuni punti della trama, tanto più lo renderai forte. Come scrittore è piuttosto semplice ripescare vecchie idee dal Marvel Cinematic Universe".

"Una volta deciso di utilizzare le tecnologie di Tony Stark contro Peter e il mondo è stato divertente inserire Quentin nella vita di Tony. Rendere Quentin una parte della vita di Tony come suo impiegato e sviluppatore della tecnologia olografica è stato davvero divertente. [...] Una volta presa la decisione era chiaro che dovessero essere tutti [Quentin e i suoi aiutanti] ex-impiegati delle industrie Stark, così qualcuno ha avuto l'idea di inserire anche quei flashback" ha spiegato McKenna riguardo alla scelta di rendere Mysterio parte del passato di Tony Stark, che nella sua assenza è quanto mai presente in Far From Home.

McKenna ha anche parlato del ritorno di un amatissimo personaggio durante la mid-credit scene del film. Un easter egg, invece, ha probabilmente annunciato l'arrivo di alcuni nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe.