Lo sceneggiatore di Far From Home rivela: 'Non ho mai visto gli Spider-Man di Sam Raimi'

Continuiamo a parlare dell'ottimo Spider-Man: Far From Home, sequel di Homecoming diretto da Jon Watts e scritto a quattro mani da Chris McKenna e il collaborato Erik Sommers, il primo dei quali ha tranquillamente ammesso in una recente intervista di non aver mai visto gli Spider-Man diretti da Sam Raimi.

Una rivelazione decisamente curiosa, contando sia la fama dei film e la loro capillare distribuzione e una calorosa accoglienza (escluso il terzo) ma soprattutto guardando alla prima delle due scene post-credit nel film scritto da McKenna, che vede il ritorno di J.K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson, direttore del The Daily Bugle, che è un po' una sorta di collegamento a quei titoli, nonostante non si tratti dello stesso universo.



Ammette McKenna ai microfoni di Variety: "Non ho mai visto gli Spider-Man diretti da Sam Raimi e gli ho proposto l'idea e tutti mi dicevano 'no... non possiamo farlo!'. Aspetto ancora che la Sony che mi consegni le mie copie gratuite dei film, ma ancora non lo hanno fatto. Su Jameson, una volta che ci siamo resi conto della rilevanza dell'informazione all'interno del sottotesto del film, tanto nei fatti quanto nella finzione, abbiamo messo in piedi questa idea di Mysterio che organizzava questo colpo di scena finale. È divenuto immediatamente chiaro come potesse essere il lancio perfetto per J. Jonah Jameson. Poi abbiamo pensato 'come si fa a superare J.K. Simmons?' e siamo arrivati alla conclusione che solo Simmons poteva superare se stesso".



Avete già letto il nostro speciale sulla costruzione del Mysterio di Jake Gyllenhaal? Spider-Man: Far From Home è attualmente in proiezione nelle sale italiane.