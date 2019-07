Lo sceneggiatore di Endgame scriverebbe volentieri un film su Superman

Il successo dei vari Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame sembra star stretto a Stephen McFeely, uno dei due sceneggiatori del più grande successo del Marvel Cinematic Universe. L'ambizione è sicuramente tanta e spinge, com'è giusto che sia, la voglia di provare nuove esperienze e nuove sfide.

Perché non buttare un'occhio anche sulla concorrenza, allora? Durante un'intervista è infatti stato chiesto ai due sceneggiatori di scegliere un supereroe DC sul quale sarebbero felici di fare un film. Nessun dubbio per McFeely, che fa subito il suo nome: Superman.

"Voglio dire, penso che Captain America dimostri che ci sono assolutamente dei modi per fare un ottimo film su Superman al giorno d'oggi. Non devi per forza sporcarlo, non devi per forza sbarazzarti della sua serietà. Io sono un grande fan dei Superman di Christopher Reeve, sono tra i miei film preferiti. Quindi sì, tra tutti [i supereroi DC] è sicuramente quello che prenderei in prestito" ha rivelato lo scrittore.

Superman, d'altronde, fa parte di quella pletora di supereroi bistrattati dalla riuscita altalenante dei film del DC Extended Universe: riuscirebbe McFeely a fare di meglio? Di certo, dopo lo straordinario successo dei due capitoli conclusivi della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, l'esperienza nel settore non gli manca. Ad oggi, comunque, parliamo di semplici fantasie.

McFeely e Markus hanno recentemente parlato anche di alcune scene eliminate dallo script di Avengers: Endgame, tra cui un viaggio in auto di Wanda e Rocket e l'attesissimo incontro tra Thor e Jane.