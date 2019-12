Lo sceneggiatore de I 3 dell'Operazione Drago salvato da un incendio da due adolescenti

Come riportato in queste ultimo ore l'informatissimo Deadline, l'ormai settantacinquenne sceneggiatore de I 3 dell'Operazione Drago,Michael Allin, è stato tratto in salvo dalla sua casa in California in preda alle fiamme di un pericoloso incendio da alcuni vicini di casa, entrambi adolescenti.

Come scrive il sito, l'incendio sarebbe divampato ad Encinitas, in California, lo scorso giovedì sera, a partire dal garage della casa di due piani di Allin per poi diffondersi velocemente nel resto della residenza, almeno stando alla descrizione del capo dei vigili del fuoco della zona residenziale della west coast americana.



Le linee elettriche erano ormai crollate davanti all'edificio, ostacolando per giunta il lavoro dei soccorritori e dei vigili del fuoco che cercavano di domare l'incendio. Lo sceneggiatore era la sola persona all'interno del duplex nel momento del disastro, tratto in salvo e curato direttamente sul posto.



Oltre a I 3 dell'Operazione Drago con Bruce Lee, Allin è anche famoso per aver scritto negli anni '80 il cult Flash e il thriller poliziesco È tempo di uccidere detective Treck. Felici che non sia successo nulla di grave e che tutto si sia risolto per il meglio per l'anziano sceneggiatore di Hollywood.



Nessuna notizia è stata invece data sulla natura dell'Incendio, se doloso o meno.