Lo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody scriverà un biopic sui Bee Gees

Pochi giorni fa Graham King, produttore di Bohemian Rhapsody, aveva annunciato un biopic sui Bee Gees. The Wrap riporta adesso che Anthony McCarten, sceneggiatore della pellicola su Freddie Mercury e i Queen, è in trattative avanzate per scrivere il film dedicato all'iconico gruppo pop degli anni Settanta.

McCarten ha ricevuto due nomination agli Oscar per le sceneggiature di L'Ora più buia, sulla seconda guerra mondiale, e La Teoria del Tutto, biopic su Stephen Hawking, e recentemente ha firmato, oltre a Bohemian Rhapsody, l'imminente The Two Popes.

Formato nel 1958 dai fratelli Maurice, Barry e Robin Gibb, il gruppo dei Bee Gees iniziò a riscuotere successo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, nell'era della discomusic. La fama dei Bee Gees è dovuta principalmente alla colonna sonora del film La febbre del sabato sera, che consacrò anche il talento di John Travolta, nella cui colonna sonora sono incluse delle hit come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, More Than a Woman, Night Fever e You Should Be Dancing.

Dopo la morte di Maurice nel 2003, il gruppo decise di ritirarsi dalle scene per sei anni, prima che Barry e Robin accettassero di rimettere insieme i Bee Gees nel 2009. Dopo la morte di Robin, nel 2012, è rimasto solo Barry, che ora si esibisce come solista.

Il progetto costituisce un ritorno al biopic musicale sia per Graham King, dopo Bohemian Rhapsody che ha incassato più di un miliardo di dollari e reso i Queen più ricchi della Regina, sia per la Paramount, dopo Rocketman su Elton John, che potrebbe essere tra i protagonisti ai prossimi Oscar.