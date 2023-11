Lo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody fa causa alla produzione! Cos'è successo?

A cinque anni dalla sua uscita non si spengono le polemiche su Bohemian Rhapsody: a far parlare del film su Freddie Mercury, però, stavolta non sono il modo in cui è stato ritratto il compianto leader dei Queen o la qualità complessiva del prodotto finale, ma il contenzioso tra la produzione e lo sceneggiatore del film con Rami Malek.

È di queste ore la notizia secondo cui Anthony McCarten, autore della sceneggiatura del film che avrebbe potuto contare su Sacha Baron Cohen come protagonista, avrebbe fatto causa al produttore GK Films per non avergli corrisposto le cifre pattuite negli accordi presi prima dell'inizio della lavorazione del film.

McCarten si concentra in particolare sulla percentuale sugli incassi che secondo l'autore gli sarebbe dovuta in base agli accordi di cui sopra: lo sceneggiatore ha infatti denunciato di essersi visto corrispondere unicamente la cifra dovutagli per la presenza del suo nome tra i crediti del film, e non quella riconducibile al 5% sul 100% dell'incasso netto.

Vedremo in che modo GK Films si difenderà dalle accuse di cui sopra, e se il tutto si concluderà con la soddisfazione di McCarten o con un nulla di fatto: questioni economiche a parte, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Bohemian Rhapsody.