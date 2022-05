Star Wars: i personaggi di Solo torneranno in futuro? Risponde lo sceneggiatore

Lo sceneggiatore del film del 2018 Jonathan Kasdan anticipa quali personaggi dello spinoff potrebbero tornare nell'universo di Star Wars in futuro.

Alden Ehrenreich ha guidato il cast di Solo: A Star Wars Story, con protagonista il giovane Han nei suoi primi giorni nel mondo criminale, dove incontra il suo futuro compagno Chewbacca e parte per una pericolosa rapina. Oltre a Ehrenreich, il cast del film includeva Donald Glover nei panni di un giovane Lando Calrissian, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandiwe Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca e Paul Bettany.

Intervenuto allo Star Wars Celebration Event, Kasdan ha condiviso i suoi pensieri sulle possibili trame che proseguiranno in nuovi spin-off e ha raccontato di aver parlato con lo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau, nominando poi due personaggi chiave che crede torneranno in futuro:

“Penso che un giorno vedremo cosa è successo e come Qi'ra è avanzata nel mondo attraverso i sindacati criminali. Ne ho parlato con Jon Favreau; è un grande fan di quel film e di alcune delle cose che abbiamo costruito. Dico sempre: "Beh, sei il ragazzo che riesce a capirlo". Mi affido sempre a lui per mantenere viva la storia e farla andare avanti. Star Wars sta andando in tante direzioni divertenti. In particolare, oggi ho visto il trailer di Andor e ho pensato: "Enfys Nest apparirà da qualche parte in quello spettacolo". Spero che molte di quelle persone continuino i viaggi che stavano facendo”

Per concludere, vi ricordiamo che è stata annunciata Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars con protagonista Jude Law.