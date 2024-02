'Le scene di sesso più divertenti di sempre': Margaret Qualley sul film di Ethan Coen

Spesso gli attori nelle interviste raccontano la sensazione di disagio e di imbarazzo quando si trovano a girare sequenze di sesso nei film e nelle serie tv, in totale contrapposizione rispetto a quanto trasmesso solitamente allo spettatore che si trova davanti allo schermo e si appassiona alle relazioni dei personaggi.

Margaret Qualley condivide lo stesso pensiero di molti suoi colleghi ma in Drive-Away Dolls, il nuovo film diretto da Ethan Coen, l'esperienza è stata parecchio differente. L'attrice ha diverse scene di sesso nel film ma le ha vissute diversamente rispetto a com'era abituata, trovandole divertenti.



"Non so, sento che queste sono state le scene di sesso più divertenti che abbia mai girato perché suppongo che molte volte nelle scene di sesso il compito sia essere romantici, essere sexy, o qualcosa del genere. E queste scene di sesso sono semplicemente... Beh, quella di Geraldine [Viswanathan, la co-star] piuttosto sexy ma le mie sono così assurde e divertenti ed era solo questione di comportarsi in modo sciocco. E penso che forse è qualcosa che le donne non fanno tanto di solito nelle scene di sesso, quindi mi è piaciuto davvero". Anche Pedro Pascal e Matt Damon recitano in Drive-Away Dolls, prossimamente al cinema.



Scritto e diretto da Ethan Coen e Tricia Cooke, Drive-Away Dolls è una commedia on the road che ricorda le pellicole di Russ Meyer. Il personaggio di Margaret Qualley, Jamie, è un'anima libera, lesbica e orientata al sesso occasionale con persone sconosciute che incontra mentre viaggia con la sua migliore amica, Miriam (Geraldine Viswanathan) da Philadelphia a Tallahassee. Jamie si diverte molto a letto e probabilmente è anche per questo motivo che Margaret Qualley ha percepito l'esperienza come divertente, senza pressioni romantiche o sexy legate al personaggio.

Non perdetevi il trailer dell'esilarante Drive-Away Dolls.