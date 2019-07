Una scena post-credit di Spider-Man: Far From Home è stata caricata online

Qualche giorno fa vi avevamo già fornito una dettagliata descrizione delle scene extra di Far From Home, ma a quanto pare dopo la doppia premiere del film MCU, che ha debuttato lo scorso week-end in Cina e martedì 2 luglio negli Stati Uniti, una delle due scene è trapelata online.

Naturalmente, qualora aveste già comprensibilmente ignorato il nostro precedente articolo, vi invitiamo a non proseguire nella lettura di questo pezzo, che contiene ovviamente pesanti spoiler sul nuovo film diretto da Jon Watts.

Comunque la sequenza è stata caricata su YouTube e potete vederla - chiaramente in versione pirata, quindi non HD - in calce all'articolo: cosa ne pensate della scena? Quali porte aprirà la presenza di Nick Fury nello spazio (e soprattutto di Talos nei panni di Nick Fury sulla Terra)? Come al solito, discutiamone insieme nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che in Italia Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema di tutta Italia a partire dal prossimo 10 luglio. Nelle prossime ore sarà online la nostra recensione in anteprima, quindi rimanete sintonizzati per poter leggere i nostri pareri e farvi un'idea di ciò che dovrete aspettarvi (chiaramente il pezzo di critica sarà senza spoiler, come al solito).

