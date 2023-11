Quante scene post-credit nasconde The Marvels?

Quante scene post-credit nasconde The Marvel? Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe The Marvels debutta oggi nelle sale cinematografiche italiane, con due giorni d'anticipo rispetto all'esordio nei cinema nord-americani, ecco cosa dovete sapere sulle scene post-credit.

Naturalmente non sarebbe un film Marvel senza uno o due scene post-credit dedicate al futuro della Saga in corso, in questo caso la Saga del Multiverso, e ovviamente The Marvels non cambia la tipica formula dei Marvel Studios, includendo le tipiche sequenze segrete poste dopo la conclusione del film vero e proprio: in questo caso, possiamo confermare che The Marvels nasconde due scene post-credits, la quantità tipica per la maggior parte dei progetti MCU.

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato dell'importanza delle scene post-credit nel film MCU, dicendo: "La verità è che le scene post-credit sono semplicemente divertenti, non servono soltanto ad anticipare il futuro del franchise. Ci sono tag in cui i supereroi si ritrovano per mangiare insieme, altre che servono a connettere i vari episodi della saga, ma non vogliamo che tutto sembri uguale ogni volta. Alcune scene si collegheranno al resto dei film, altre no."

Naturalmente per quanto riguarda The Marvels c'è profumo di X-Men nell'aria, non solo perché la co-protagonista Ms Marvel è stata definita 'una mutante' nel finale della sua serie tv stand-alone ma anche e soprattutto per i vari indizi e voci di corridoio scovati online nelle scorse settimane.

