Quante scene post-credit ha Aquaman e il Regno Perduto?

Le tradizioni, si sa, vanno rispettate e per i cinecomic quella della scena post-credit è senza dubbio una delle più intoccabili: Aquaman e il Regno Perduto non può dunque sottrarsi al suo dovere, soprattutto in qualità di film a cui spetta il compito di chiudere definitivamente il discorso DC Extended Universe.

Il film che segue le nuove avventure dell'Aquaman di Jason Momoa ci permette infatti di dire arrivederci (o addio?) all'eroe atlantideo e ai suoi compagni di viaggio non solo grazie al suo finale, ma anche a quella scena post-credit che fa da conclusione definitiva a quel DC Extended Universe al quale tocca ormai cedere il passo al DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

Aquaman e il Regno Perduto segue infatti la scia di The Flash e ci regala un'unica scena post-credit che, secondo quanto dichiarato dallo stesso James Wan nei mesi scorsi, va considerata appunto come l'ultima scena del DC Extended Universe, il cui corso fatto di pochi successi e grandi flop va quindi ormai considerato definitivamente concluso.

Il film con Jason Momoa e Amber Heard, vi ricordiamo, esce oggi nelle nostre sale: gli darete una possibilità o pensate di saltarlo a piè pari? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.