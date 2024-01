Tutte le scene MCU ambientate durante o subito dopo il Blip di Endgame

Sappiamo tutti quello che è successo in Endgame: Hulk ha schioccato le dita causando quello che tutti hanno poi chiamato Blip, cioè il ritorno di tutte le persone svanite dopo lo schiocco di Thanos. Ecco allora le scene nel MCU avvenute subito dopo.

Partiamo con WandaVision e il ritorno di Monica Rambeau in ospedale al capezzale di sua mamma, che però durante quei cinque anni è purtroppo morta di cancro.

Ci sono poi ovviamente tutti i supereroi che tornano proprio sul finale di Endgame per combattere e sconfiggere Thanos. E parlando di ritorni, Robert Downey Jr ha detto che non l'hanno ancora chiamato per Iron Man.

Abbiamo la scena del ritorno della band durante la partita di pallacanestro scolastica in Spider-Man Far From Home.

In Hawkeye poi ritorna anche la giovane Vedova Nera interpretata da Florence Pugh, dopo essere sparita anche lei per lo schiocco di Thanos come si vede nella stessa scena, affrontando per la prima volta lo stesso evento a cinque anni di distanza.

E voi ricordavate tutte queste scene dopo il Blip di Hulk oppure no? Se ve ne vengono in mente altre scrivetele qua nei commenti!

E visto che parliamo di personaggi che riappaiono, ecco 5 film e serie MCU in cui potremmo rivedere Daredevil.