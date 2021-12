Scene da un matrimonio, Oscar Isaac: 'Io e Jessica Chastain siamo come una famiglia'

Oscar Isaac e Jessica Chastain sono stati i protagonisti di Scene da un Matrimonio, miniserie HBO che ha ottenuto un buon successo, l’attore sapeva che sarebbe stata un’esperienza recitativa molto diretta e cruda e ne ha parlato recentemente in una lunga intervista.

In un’intervista a The Wrap, Isaac ha spiegato che sapeva ciò a cui stava andando incontro, non perché fosse un fan della miniserie di Ingmar Bergman del 1973, o della versione ridotta che è andata in onda nei cinema statunitensi. Ma nel 2014 un regista teatrale gli aveva regalato un libro della sceneggiatura della serie in sei parti di Bergman, e solo leggendo il dialogo tra una coppia sposata il cui matrimonio si è disintegrato sullo schermo ha capito la portata di ciò che significava.

"Leggevo un episodio, mettevo giù la sceneggiatura e il mio cuore batteva forte. Sembrava molto viscerale." Così, quando il regista Hagai Levi gli ha chiesto di partecipare a un remake americano della serie di Bergman, Isaac ha detto subito di sì e ha guardato la versione originale. "Sono rimasto sbalordito e dal suo senso dell'umorismo scandinavo davvero secco e oscuro. Potevo davvero sentire quella brutale ironia scandinava. Sentivo che c'era molto da esplorare".

Nella versione di Bergman, il marito, Johan (Erland Josephson), ha una relazione e lascia la moglie, Marianne (Liv Ullmann). Nella mini-serie HBO è la moglie, Mira (Jessica Chastain), che ha un amante e lascia il marito, Jonathan (Isaac). Isaac e Chastain sono amici intimi da quando hanno frequentato la Julliard insieme nei primi anni 2000, e la loro chimica è stata una parte fondamentale del successo della serie.

"Di solito devi conoscere davvero la persona con cui stai lavorando, specialmente quando lo script è così intimo e intenso. Ma non abbiamo avuto molto tempo, quindi è stata una fortuna non aver dovuto conoscerci. Siamo stati in grado di concentrare tutti i nostri sforzi su ‘Chi sono queste persone?’ e 'Come viviamo queste situazioni davvero strazianti in modo veritiero e autentico?'” ha proseguito.

Ma questo non significa che sia stato facile. "È stato brutale girare", ha detto Chastain. “Io e Oscar ci amiamo molto e possiamo leggerci nel pensiero. Possiamo far ridere l'altro se lo vogliamo, ma possiamo anche ferirci davvero, davvero. È diventato difficile quando i personaggi si fanno male a vicenda. Tornavo a casa dal lavoro e dicevo a mio marito: 'Non credo che io e Oscar diventeremo amici dopo questo.'” Quella preoccupazione si è rivelata infondata a giudicare dal red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia.



Ma Isaac è d'accordo con la sua co-protagonista: "Ci conosciamo così bene, siamo come una famiglia. So cosa sta pensando in base alle piccole microespressioni sul suo viso, e lei fa lo stesso con me. E allo stesso tempo non ci sono pretese o formalità tra di noi. Ma quella finzione e quelle formalità creano distanza tra le persone, e le situazioni che abbiamo dovuto mettere in atto hanno reso difficile nasconderti dalla persona e non volevi sembrare così trasparente. Non sei davvero in grado di farlo, perché la persona ti conosce così bene".

Isacc ha attinto anche dalla sua vita quotidiana per interpretare il ruolo: “Alla fine della giornata, a volte, giravo una scena in cui leggevo una storia alla bambina di 5 anni che interpreta mio figlia in un lettino di legno con una lampada a forma di coniglio sul tavolo. E poi correvo a casa per leggere una storia al mio bambino di 4 anni con la stessa identica lampada da coniglio accanto al suo lettino di legno. È stato inquietante in un modo che non avevo mai sperimentato prima".



Vi lasciamo con la nostra recensione di Scene da un Matrimonio, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell'interpretazione dei sue attori!