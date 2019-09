Quali scene del libro avremmo voluto vedere in IT: Capitolo Due?

Che un film tratto da un libro non segua pedissequamente l'opera originaria non è una novità ed è una pratica che, in fondo, anche i lettori più ortodossi hanno imparato ad accettare come necessaria: l'importante è che il risultato sia un bel film. Il discorso si applica benissimo anche alle due parti di IT di Andy Muschietti.

I due film tratti dal capolavoro di Stephen King hanno infatti, per scelte artistiche o per questioni di minutaggio, saltato a piè pari alcune scene descritte nel libro che, però, saremmo senza dubbio stati curiosi di ammirare trasposte sul grande schermo, sia per la loro importanza nella storia che per l'indubbio potenziale visivo.

Dato il relativamente poco spazio dedicato allo sviluppo di Mike Hanlon, ad esempio, la mente è subito corsa all'immagine del povero ragazzino inseguito dall'enorme e mostruoso uccello formatosi sfruttando la sua paura per un mostro simile visto poco prima in un film horror. Si tratta di una delle tante forme di IT che rendono l'idea di quanto il mostro sia capace di investigare la mente dei Perdenti allo scopo di prender spunto dalle loro peggiori paure, e come tale avrebbe sicuramente potuto esser utile ad approfondire il concetto. E poi, insomma, lo spettacolo sarebbe stato assicurato!

Discorso simile quello per una delle scene più intense con protagonista il Ben Hanscom adulto, il cui istinto lo guida nella biblioteca di Derry allo scopo di rinnovare la sua tessera: qui vediamo la bibliotecaria parlare con la voce di Pennywise per poi trasformarsi in un vampiro con delle lamette Gillette al posto dei denti con le quali il mostro stesso comincia a sbranarsi il volto. Impatto visivo a parte (a differenza dell'uccello, comunque, lo pseudo-Dracula che mangia il suo stesso volto sarebbe stato molto più complesso da rendere), ciò che dispiace qui è l'occasione persa per dare più spazio al legame di Ben con la biblioteca, che nel film di Muschietti non riesce ad assumere la stessa importanza che aveva nel libro di King.

Veniamo poi alle due scene che forse meglio di tante altre avrebbero spiegato il legame viscerale tra il mostro, Derry e i suoi cittadini. La prima è in realtà un episodio raccontato a Mike da Mr. Keene, che narra al ragazzo la storia della sparatoria avvenuta anni prima tra i cittadini del posto e la banda di Al Bradley, fuorilegge giunto in segreto a Derry per far rifornimento di armi. In quell'occasione gli abitanti della cittadina del Maine furono avvertiti della presenza della banda e l'attesero all'esterno del negozio armati fino ai denti, per poi compiere una carneficina senza precedenti uccidendo anche bambini e donne, il tutto mentre un clown veniva avvistato nelle vicinanze da più presenti. Si tratta, probabilmente, dell'episodio che nel libro meglio spiega l'entità e l'orrore dei tributi di sangue richiesti dal mostro ai cittadini di Derry, legame ben più profondo di quello mostrato nel film: nell'opera di Muschietti il tutto sembra infatti limitarsi all'indifferenza degli adulti nei confronti dei bambini, mentre ci si concentra maggiormente sul controllo che la creatura esercita sugli elementi inanimati della città.

Se di orrore parliamo, invece, nessun episodio rende il concetto meglio della storia di Patrick Hockstetter: mostrato in maniera piuttosto superficiale nei due film, il libro ci mostra invece un Patrick profondamente deviato, capace di uccidere il proprio fratellino quand'era ancora un bambino e di rapire gli animali domestici dei suoi concittadini per ferirli mortalmente e guardarli morire rinchiusi in un frigorifero abbandonato. Proprio il frigorifero si rivelerà però mortale per Patrick, protagonista di una delle morti più sanguinolente del libro: spalancato lo sportello dell'elettrodomestico per l'ennesima volta, infatti, il ragazzo si ritroverà investito da un'orda di vermi famelici (unica sua vera paura) che lo dissangueranno per poi lasciarne divorare il corpo a IT.

Comunque la pensiamo sulla mancanza di alcune scene, IT: Capitolo Due si sta confermando in ogni caso come l'enorme successo che tutti aspettavamo: il film di Muschietti ha incassato 185 milioni nel solo weekend d'apertura. L'horror tratto da Stephen King ha attirato l'attenzione anche di Tom Holland, che ne ha parlato tramite Instagram.