I Cavalieri di Ren nel nuovo spot di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker

Pochissimi secondi fa Disney e Lucasfilm hanno pubblicato un nuovo magnifico teaser televisivo per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia sequel della saga creata da George Lucas.

Nel filmato, che potete vedere comodamente all'interno dell'articolo, tantissime sequenze inedite, incluso un bellissimo first look per i Cavalieri di Ren, ripresi su quello che sembrerebbe essere un promontorio di un pianeta desertico.

In aggiunta anche una foto pubblicata da Empire, che mostra gli Stormtrooper rossi e che trovate in calce.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dallo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio, partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow. Il film porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker e anche l'inizio di una nuova fase per l'Universo di Star Wars, che a quanto pare sarà annunciata nel gennaio 2020.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni con cui Colin Trevorrow ha ringraziato J.J. Abrams per aver incluso nel film alcune delle sue idee, cosa ha permesso al regista di Jurassic World di ottenere un credito come autore del soggetto.