Scene inedite nel nuovo, adrenalinico spot TV dell'atteso Spider-Man: Far Frome Home

Continua incessante la martellante campagna promozionale dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home, che ci regala oggi un nuovo e adrenalinico spot TV ufficiale del sequel di Homecoming diretto da Jon Watts, che vede il ritorno dell'amato Tom Holland nei panni del protagonista, Peter Parker, in gita in Europa.

Nel filmato di oggi possiamo anche dare un'occhiata a diverse scene inedite, essenzialmente ambientate sopra Londra. In particolare, molto interessante è una sequenza d'azione in tandem con Happy Hogan (Jon Favreau), dove l'amico del defunto Tony Stark sta guidando un aereo con attacco sopra Spider-Man, che a una certa altezza decide di lanciarsi dentro l'occhio della tempesta creata da uno degli Elementali sguinzagliati nel mondo, aprendo anche uno spider-paracadute a forma di ragno.



In Spider-Man: Far From Home verranno introdotti sia il Multiverso Marvel sia Mysterio, che sappiamo sarà interpretato da Jake Gyllenhaal e che aiuterà Spidey nella missione contro gli Elementali, anche se potrebbe rivelarsi il vero cattivo del film, essendo di natura il mago degli inganni e una delle nemesi più famose dell'Uomo-Ragno.



Nel cast del film troveremo anche Zendaya e Samuel L. Jackson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Avete già letto la nostra analisi dell'ultimo trailer di Spider-Man: Far From Home?