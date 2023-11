Una scena di The Marvels avrebbe dovuto ufficializzare la nascita degli Young Avengers

Una delle scene finali di The Marvels apre la strada ad un importantissimo filone del Marvel Cinematic Universe che, fino ad ora non era mai stato esplorato. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Kamala Khan. Iman Vellani ha svelato come una scena scartata del film sarebbe stata ancor più importante.

The Marvels ha reso omaggio ad uno dei momenti più tristi di Captain Marvel e, allo stesso tempo, ha acceso definitivamente la miccia della creazione di uno dei supergruppi più amati dal pubblico nel mondo dei fumetti: gli Young Avengers. In una delle ultime scene del film, Kamala veste i panni di un Nick Fury nuova generazione iniziando a reclutare dei giovani supereroi per formare la sua nuova squadra. Prima tra tutti, ovviamente, è Kate Bishop al quale Occhio di Falco sembra aver passato ufficialmente il suo arco.

Secondo quanto raccontato da Iman Vellani, sarebbe stata scartata una scena del film nel quale gli Young Avengers erano già al completo. "Penso che stessero facendo del loro meglio per incorporarne quanti più possibile. Ma penso che sia meglio vedere Kamala formare effettivamente gli Young Avengers a partire dall'inizio. Perché c'era una versione in cui già esistevano e io pensavo, 'Non ha alcun senso' e loro dicevano 'Lo sappiamo e per questo non la gireremo.'" ha raccontato la giovanissima attrice.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di The Marvels. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!