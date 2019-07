La scena che Tarantino avrebbe voluto includere in Bastardi senza gloria

La sceneggiatura di Bastardi senza gloria era così lunga che il film avrebbe potuto durare dodici ore. Per ottenere una durata standard il regista Quentin Tarantino ha dovuto rinunciare a gran parte del materiale, scartato in fase di montaggio o rimasto soltanto sulla carta.

Tarantino ha ultimamente rivelato di aver pensato a una miniserie di sette ore per includere tutte le scene sacrificate, ma all'epoca non esistevano i servizi di streaming che l'avrebbero reso possibile.

In un'intervista con Josh Horowitz per il podcast HappySadConfused, il regista è tornato sull'argomento, parlando delle sequenze che gli sarebbe piaciuto girare e che per motivi di tempo ha dovuto accantonare.

"Del materiale che hai scritto negli anni e che non è mai stato prodotto c'è qualcosa che ami di più?" ha domandato Horowitz. "Una sceneggiatura, un racconto, qualcosa che ti piacerebbe veda un giorno la luce in qualche forma?"

Tarantino ha citato proprio Bastardi senza gloria e l'idea di farne una miniserie. Ha parlato di una scena successiva allo sbarco in Normandia, citando anche il film Il giorno più lungo. "Dopo aver ottenuto il controllo di Omaha Beach, era compito dei soldati neri raccogliere tutti i cadaveri dalla spiaggia e portarli nell'area di seppellimento. Dove i prigionieri tedeschi stavano seppellendo i soldati americani caduti."

Nella scena pensata da Quentin Tarantino, i soldati neri dovevano poi sorvegliare i prigionieri tedeschi. "Tuttavia, gli ufficiali americani bianchi non hanno dato munizioni ai soldati neri. I prigionieri tedeschi non lo sapevano, ma su di loro erano puntate armi scariche."

Chissà se per Tarantino ci sarà modo in futuro di girare (e per noi, di vedere) una scena del genere. In attesa dell'eventuale miniserie, leggi il nostro Everycult su Bastardi senza gloria.