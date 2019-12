Una scena di Star Wars: L'ascesa di Skywalker richiama alla mente L'impero colpisce ancora

Il soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha avuto un impatto notevole sulla conclusione della Nuova Trilogia e anche delle due precedenti, questo grazie a scelte non del tutto condivise dai fan che hanno però messo la parola fine a un gigantesco arco narrativo protrattosi lungo più di quarantanni di varie produzioni.

Nel concludere la Saga degli Skywalker, il film scritto e diretto da J.J. Abrams ha cercato di rifarsi ad eventi del nuovo corso cinematografico e di richiamare alla mente anche ricordi passati e legati alla Trilogia Originale, come ad esempio durante la storyline di Kylo Ren (Adam Driver).



Dopo il combattimento con Rey (Daisy Ridley) sulle rovine della Morte Nera, Kylo Ren resta su Endor meditando sulla sconfitta, ricordando il momento in cui uccise il padre Han Solo (Harrison Ford). Il percorso è però diverso: qui Kylo rinuncia alla sua identità da Cavaliere di Ren e servo del Lato Oscuro e rinasce come Ben Solo, gettando la spada nell'Oceano, trovando il coraggio di fare quella scelta che aveva invece tradito sulla Death Star.



Han Solo sembra riaffiorare in carne e ossa dai suoi ricordi. Lo accarezza dolcemente e Ben lo chiama "papà" prima che questo gli dica semplicemente "lo so". Proprio quest'ultima frase richiama alla mente L'impero colpisce ancora, quando a pochi secondi dall'essere cristallizzato nella Crabonite da Darth Vader, Leia dice ad Han "ti amo" e lui risponde "lo so".



Subdolo? Intelligente? Evocativo? Cosa ne pensate di questo rimando. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e allo speciale dedicato alle diverse visione di Star Wars.