La scena di Star Wars che Adam Driver tentò disperatamente di evitare: 'Ero terrorizzato'

Il franchise di Star Wars ha presentato ai suoi milioni di fan moltissimi personaggi iconici e tantissimi momenti capaci di rimanere nelle menti e nei cuori degli appassionati. In riferimento a una di queste scene, Adam Driver ha raccontato quanto fosse preoccupato e allo stesso tempo emozionato al solo pensiero di esserne protagonista.

Dopo aver parlato dell’invidia provata da Ewan McGregor nei confronti di Hayden Christensen sul set di Star Wars, torniamo a parlare della saga creata da George Lucas per riportare le parole di Adam Driver a proposito di una delle scene che lo ha visto coinvolto nella saga che più lo ha terrorizzato.

Nel documentario dietro le quinte The Secrets of The Force Awakens: A Cinematic Journey, l’interprete di Kylo Ren ha spiegato le sensazioni contrastanti che lo hanno investito prima di girare la scena in cui il Cavaliere di Ren uccide Han Solo: “Era la scena, credo, che mi terrorizzava di più. Volevo evitare il più possibile quella scena, ma ero anche molto emozionato all’idea di farla. Ma andare in quel posto ha fatto emergere in me tantissime sensazioni. Hai tutte queste cose che ti passano per la testa, ma che scompaiono quando ti trovi di fronte a quell’altra persona. Ricordo una volta in particolare in cui, entrando sul set con Harrison, lui mi disse: ‘ Guarda cosa possiamo fare’. Per me è stato un momento incredibile, perché è una persona che ha fatto così tanto e comunque è rimasto altrettanto meravigliato da questo processo e si è sentito così fortunato a parteciparvi. È stata una cosa molto stimolante”.

In un’intervista a GQ, Driver ha anche raccontato di essere terrorizzato dalla reazione dei fan: “Quando ho visto la prima, ho sentito un nodo allo stomaco… ho pensato che avrei vomitato. Stavo tenendo la mano di mia moglie e lei mi ha detto: ‘Sei molto freddo. Stai bene?’ Perché sapevo cosa sarebbe successo e non sapevo come avrebbe reagito questo pubblico di 2000 persone, capite?”.

Un aneddoto che racconta ancora la straordinaria forza del cinema che porta interpreti e pubblico a empatizzare e ad amare un personaggio quanto una persona in carne e ossa.

