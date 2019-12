Una scena di Star Wars Episodio IX è stata censurata in Medio Oriente

Tra poche ore l'attesissimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà al cinema anche negli Stati Uniti, ma è già arrivato nelle sale italiane e in altri Paesi del mondo. Milioni di fan si stanno già precipitando nei cinema, ma a quanto pare in Medio Oriente il film è stato vittima della censura.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, una scena LGBTQ sarebbe stata tagliata nei cinema di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella serata di apertura di giovedì. In questo momento THR attende un commento sull'episodio da parte della Disney, ma per adesso tutto tace.

La scena "incriminata" avviene in un momento abbastanza delicato, verso la fine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e mostra un bacio tra due piloti dello stesso sesso. A quanto pare, la scena non ha avuto problemi in Cina, mentre gli Emirati Arabi hanno deciso per il taglio. Sempre secondo The Hollywood Reporter, la storia a questo punto è destinata a ripetersi in molti altri Paesi del Medio Oriente.

Del resto, non sorprende purtroppo che una cosa del genere accada da quelle parti. Un film come Brokeback Mountain è stato bandito, e molti altri sono stati pesantemente censurati, a causa dei contenuti LGBTQ. Non mancano i problemi neanche per le scene di rapporti eterosessuali: lo scorso anno Black Panther è stato presentato senza la scena, di quasi un minuto, in cui T'Challa bacia Nakia, mentre nel 2013 The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese fu tagliato per un totale di ben 45 minuti.

E voi avete già visto l'Episodio IX di Guerre Stellari? Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra video recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.